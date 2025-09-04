Peso Pluma Es El Primero En Recibir Este Honor De La Moda

Haciendo historia, el Consejo de Diseñadores de Moda de América eligió al estrella musical Peso Pluma como su primer embajador mexicano para la Semana de la Moda de Nueva York de la temporada primavera/verano 2026.

El artista, cuyo nombre verdadero es Hassan Emilio Kabande Laija, colaborará con los pesos pesados de CFDA - el presidente Thom Browne, Michael Kors y Anna Sui. Su elección marca un gran cambio en los límites tradicionales de la moda.

Su primera aparición en la Semana de la Moda fue durante el desfile otoño/invierno de Browne el año pasado. Llamó la atención de todos con una camisa blanca impecable, corbata gris lisa, pantalones cortos y un llamativo abrigo negro con lentes oscuros.

Pero la moda es solo una parte de su rápido ascenso a la fama. Los números hablan por sí solos: 25 canciones en el top 10 de Billboard Latin, y 33 canciones en el Hot 100. Para 2024, se ubicó tercero entre los artistas latinos.

Ha brillado en los principales escenarios de Estados Unidos. Después de triunfar en Coachella y Rolling Loud California, ahora está programado como artista principal en ComplexCon 2025 en Las Vegas.

Su selección muestra una tendencia más grande, ya que las estrellas latinas están dejando su huella en el mundo de la moda. Artistas como Bad Bunny y Eiza González ya han causado sensación en eventos anteriores de la Semana de la Moda de Nueva York.

Su sello discográfico, Double P Records, sigue creciendo. Nuevos artistas siguen llegando, con Julian Mercado, Reynaldos de la Sierra y Your Favorite Color uniéndose al equipo.