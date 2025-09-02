Shakira y Belinda Se Unen Para Un Dueto Sorpresa en Concierto de Ciudad de México

El público se volvió loco en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México cuando 65,000 fans vieron a Shakira y Belinda unirse para cantar "Día de Enero".

La canción favorita de los fans de Fijación Oral Vol. 1 no se había interpretado en vivo durante 16 años. Hizo su regreso durante un show en Tijuana el 11 de agosto, marcando la primera vez que se tocaba en vivo desde 2007.

"Un verdadero ejemplo de trabajo duro, perseverancia, talento y belleza", dijo Shakira a Ground News mientras presentaba a su invitada especial.

El dúo inesperado emocionó a los fans durante la undécima parada de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. La parte mexicana incluye 17 shows, con varias noches en el venue de Ciudad de México.

Ambas estrellas dieron lo mejor de sí en el escenario. Belinda lució un top corto plateado brillante combinado con pantalones blancos con flecos y zapatos de plataforma altísimos.

Cuando terminó la canción, Belinda se arrodilló. "Te amo. Gracias por esta oportunidad - nunca la olvidaré. ¡Te amamos!" El público aplaudió mientras las dos cantantes se abrazaban.

Unos días antes, el 26 de agosto, Shakira había invitado a la cantante mexicana Danna al mismo escenario. Los shows continuarán hasta el 18 de septiembre.

Las dos estrellas se habían reunido previamente en la fiesta de Lele Pons en Miami celebrando "Soltera" a principios de 2024.