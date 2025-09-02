PodcastConcursosEventos
Maluma, Farruko y Grupo Firme se presentarán en los Premios Juventud en la Ciudad de Panamá

Rompiendo la tradición después de 22 años, los Premios Juventud se transmitirán por primera vez fuera de los Estados Unidos, eligiendo la Ciudad de Panamá como sede para la ceremonia…

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 08: Maluma performs Live from the Theater at Virgin Hotels Las Vegas for SiriusXM and Pandora on February 08, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for SiriusXM)
(Photo by Mike Coppola/Getty Images for SiriusXM)

Rompiendo la tradición después de 22 años, los Premios Juventud se transmitirán por primera vez fuera de los Estados Unidos, eligiendo la Ciudad de Panamá como sede para la ceremonia del 2025 el 25 de septiembre.

El show de cuatro horas se transmitirá por Univision, UniMás, Galavisión y Vix desde el Centro de Convenciones Figali comenzando a las 7 p.m. hora del este. Las grandes estrellas Maluma, Farruko y Grupo Firme encabezan un impresionante grupo de ocho artistas principales.

"Estoy súper emocionada de presentarme en vivo en Premios Juventud, especialmente en esta edición que se realiza en Panamá, un lugar tan importante en la historia de la música que tanto me gusta," dijo Bad Gyal a Rolling Stone.

Bad Gyal interpretará "Da Me". Grupo Firme presentará "El Beneficio de la Duda". Maluma mostrará "Bronceador", mientras que Xavi dará vida a "Corazón de Piedra". Lola Índigo estrenará su nueva canción "MOJA1TA".

Camilo tendrá doble participación - cantando "Una Vida Pasada" como solista y uniéndose a Morat para "Me Toca a Mi".

Bad Bunny y Danny Ocean lideran con seis nominaciones cada uno. Muy cerca les siguen artistas como Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma con cinco nominaciones cada uno.

El show presenta nuevas categorías este año: Mejor Canción de Música Mexicana Alternativa, Mejor Canción Pop/Rítmica, Afrobeat Latino del Año y Podcast del Año.

Las presentadoras Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina guiarán a los espectadores durante la noche. La empresa local Magic Dreams Productions se encargará de la producción técnica.

El diseño del show está inspirado en el arte tradicional panameño Mola. El artista local Eduardo Bragin diseñó el logo y los elementos visuales únicos del show.

Próximamente se anunciarán más artistas.

Jen GloriosoEditor
