92.5 Maxima QUIERE LLEVARTE A UNIVERSAL ORLANDO RESORT!

Podrías ganar entradas para experimentar las Noches de Terror de Halloween en Universal Orlando. Enfréntate al miedo encarnado en las Noches de Terror de Halloween de Universal Orlando, noches selectas del 29 de agosto al 2 de noviembre. Podrías sobrevivir a diez aterradoras casas embrujadas, siniestras zonas de miedo, entretenimiento en vivo increíble y algunas de las atracciones más emocionantes de Universal Studios Florida. Vive el horror.