92.5 Maxima QUIERE LLEVARTE A UNIVERSAL ORLANDO RESORT!
Podrías ganar entradas para experimentar las Noches de Terror de Halloween en Universal Orlando. Enfréntate al miedo encarnado en las Noches de Terror de Halloween de Universal Orlando, noches selectas del 29 de agosto al 2 de noviembre. Podrías sobrevivir a diez aterradoras casas embrujadas, siniestras zonas de miedo, entretenimiento en vivo increíble y algunas de las atracciones más emocionantes de Universal Studios Florida. Vive el horror.
Para participar, escucha a Tony y Valerie para tener la oportunidad de ganar un paquete de premios.
Podrías ganar un premio para (4) personas, que incluye:
- Boleto de Admisión General para el Evento de Halloween Horror Nights 2025 de 1 Noche*
- Acceso de Estacionamiento Regular de 1 Día en Universal Orlando para un vehículo, válido para el evento
CONTEST RULES:
- How To Enter: Listen for the cue to call on 92.5 Maxima
- When To Listen/Enter: 09/01/2025 to 09/05/2025
- How The Winner Is Selected: The designated caller (as announced by the on-air personality prior to the cue to call) that gets through to the station contest line will be selected and upon verification, win.
- What Do You Win?
- (4) Tickets to 1-Night Halloween Horror Nights 2025 General Admission Event Ticket*
- 1-Day Universal Orlando Regular Parking access for one vehicle, valid for event
- Who Is Providing The Prize? Universal Orlando Resort
- Halloween Horror Nights es un evento con boletos que se venden por separado. El evento no se suspende por lluvia. No se hacen cambios, devoluciones o reembolsos. Los precios, las fechas, los horarios, las atracciones, el entretenimiento, y/o los detalles de las actividades, están sujetos a disponibilidad, cambios y/o cancelaciones sin previo aviso. Los parques, las atracciones, y/o el entretenimiento, pueden cerrar o no estar disponibles debido a la cantidad de público, y los beneficios están sujetos a cambios sin previo aviso. El estacionamiento es gratis después de las 6 p.m. para todos los visitantes en noches donde Halloween Horror Nights no ocurre. Pueden aplicar otras restricciones. ©/™ 2025 ZeniMax © 2025 Amazon Content Services LLC. Terrifier™, Art The Clown™, Sienna Shaw™ and The Little Pale Girl™ are trademarks of Art the Clown, LLC. Used by Permission. © S. Cawthon; Scott Cawthon Productions, LLC and Universal City Studios LLC. Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
*Prize is only valid for Universal Orlando Halloween Horror Nights 2025 event dates. Travel must occur during specified event dates and be completed by November
2, 2025, or prize is forfeited. Self-parking access is not redeemed, this portion of the prize will be forfeited. See Official Rules for more details.