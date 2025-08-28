Mira Cuánto Ha Ganado Shakira Con Su Gira Mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Desde su inicio en Río de Janeiro en febrero pasado, la gira mundial de Shakira ha atraído a 2.5 millones de fans emocionados y ha generado $250 millones solo en shows de Estados Unidos.

Los espectáculos deslumbrantes han colocado esta gira entre las 30 giras con mayores ganancias de la década según Billboard Boxscore. Con otros $100 millones de los shows en Latinoamérica, las ganancias totales mundiales superarán los $300 millones.

En México, 12 shows llenos en el Estadio GNP Seguros rompieron récords de asistencia. Los tremendos shows en Ciudad de México atraerán medio millón de fans, generando 430 millones de pesos - cerca de $30 millones de dólares para los bolsillos de Shakira.

El impacto financiero de la gira pegó duro en las ciudades estadounidenses. Los hoteles en Charlotte, Arlington y Detroit vieron sus reservaciones subir un 200%. Los negocios locales alcanzaron ventas récord durante los shows, con $100 millones extra circulando en las economías locales.

Las ciudades mexicanas experimentaron beneficios económicos similares. Ciudad de México espera un impulso masivo de 5.5 mil millones de pesos - como $275 millones - por gastos de visitantes. Los hoteles llegaron a su capacidad mientras tiendas y restaurantes vieron ventas récord.

Hasta los bienes raíces sintieron el impacto. Cerca de los lugares de conciertos, los anfitriones de rentas ganaron 40% más a través de apps de reservaciones. Ciudades como Monterrey y Guadalajara vieron las reservas de hoteles subir al doble de sus tarifas normales.

Los lugares se llenaron de fans de todas las edades mientras las familias se reunían para ver actuar a la superestrella. La gira continúa con próximos shows por Sudamérica en Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay.