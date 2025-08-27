Kali Uchis Comparte su Emoción y Desafíos de Hacer su Primera Gira en Estadios como Nueva Mamá

Subiendo en el Billboard 200, Kali Uchis alcanzó el segundo lugar con "Sincerely" mientras realiza shows en grandes estadios - todo como nueva mamá.

"¿Quién sabe cuántos shows más haré después de esto?" compartió Uchis en una entrevista con Billboard Magazine. Estos shows se sienten especialmente significativos mientras equilibra la maternidad con sus conciertos más grandes hasta la fecha.

En 2012, comenzó todo con "Drunken Babble." Pasaron tres años antes de que las cosas despegaran - el EP "Por Vida" llamó la atención cuando importantes productores se involucraron.

TikTok llevó "telepatía" directo al Hot 100. Este éxito viral inesperado abrió camino para colaboraciones con grandes nombres como SZA, Daniel Caesar y Karol G.

"Isolation" salió en 2018, su primer álbum completo. Este éxito la empujó hacia canciones en español, ayudándola a conectar con fans en todas partes.

Sus shows en vivo ahora son un espectáculo visual. Usando sus habilidades de dirección de videos, presenta actuaciones deslumbrantes con cambios de vestuario y escenarios elaborados.

Los premios siguen llegando. Recién ganadora de Grammys y con críticas excelentes por "Red Moon in Venus," está comenzando esta gira en un momento cumbre.

Lo que empezó como lanzamientos independientes se ha convertido en estadios llenos. Su mezcla de R&B, reggaetón y soul no cabe en una sola categoría, atrayendo fans de todo tipo de música.