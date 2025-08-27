Actor de ‘Wednesday’ Sorprende a Sus Compañeros al Tirar Sombra a J.LO Durante Entrevista en ‘Hot Ones’

En un juego rápido de palabras en "Hot Ones Versus," Luis Guzmán dio de qué hablar con su tibia calificación de "OK" para Jennifer Lopez. La entrevista del 26 de agosto de 2025 tomó un giro inesperado cuando habló con entusiasmo sobre sus otros colegas actores.

Su breve comentario sobre Lopez resaltó en comparación con sus elogios hacia los demás. La entrevista con el elenco de "Wednesday" captó el momento cuando la corta respuesta de Guzmán provocó miradas extrañas de sus compañeros.

Guzmán elogió a Adam Sandler, llamándolo "increíble." Se mostró especialmente cariñoso con Catherine Zeta-Jones, a quien llamó "bellísima," mientras describía a la joven Jenna Ortega como "un prodigio."

La pareja trabajó junta en el drama criminal de 1998 "Out of Sight." Lopez interpretó a la Marshal Karen Sisco, mientras que Guzmán tomó el papel de José Chirino, quien escapa de prisión. La película contó con grandes nombres como George Clooney, Don Cheadle y Viola Davis.

Durante más de veinte años, Guzmán y Sandler formaron una fuerte conexión, apareciendo juntos en películas como "Punch-Drunk Love" (2002) y "Anger Management" (2003). Esta colaboración de largo plazo hace que su única película con Lopez parezca insignificante en comparación.

Ahora en "Wednesday" de Netflix, Guzmán interpreta a Gómez Addams junto a la Morticia de Zeta-Jones y la Wednesday de Ortega. Los fans pueden ver la segunda temporada en dos partes, que se estrena el 6 de agosto y el 3 de septiembre de 2025.

"Wednesday" se convirtió en un éxito rotundo en Netflix. Su popularidad ha generado conversaciones sobre expandir el show a algo más grande.