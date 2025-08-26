Bad Bunny Se Encuentra con Su Ídolo de la Infancia Belinda en Concierto en Puerto Rico

En sus conciertos de Puerto Rico 2025, Bad Bunny invitó a la cantante Belinda al escenario. Fue la primera vez que estas estrellas se vieron cara a cara, aunque llevaban años enviándose saludos musicales y mostrándose cariño mutuo.

Una foto antigua muestra al joven Benito Martínez Ocasio agarrando su CD de "Cómplices al rescate", demostrando desde cuándo ha sido fan de la estrella mexicana. Se unieron en el escenario pa' cantar "La Cuadrada", actuando juntos por primera vez.

"Es chistoso porque no nos hemos conocido... Y él me mencionó así de la nada en una canción y yo dije 'Ay Dios mío, qué cool. Quiero responderle'", dijo la estrella mexicana en una entrevista anterior que 'ta en YouTube.

El boricua ha salpicado sus canciones con referencias a Belinda. En "Dime si te acuerdas" mencionó sus relaciones pasadas, mientras que en "VOU 787" hizo un guiño a sus papeles de novela como Mariana y Silvana.

Ella respondió juguetonamente en 2024. Su canción "La Cuadrada" con Tito Double P incluía la frase: "Te traigo enchula'o, como diría Benito". Esto provocó un divertido intercambio entre ellos.

Sus canciones muestran que es tremendo fan de su actuación. Le encanta especialmente su papel de gemelas en "Cómplices al rescate", una serie juvenil que lo cautivó.

Los fans se volvieron locos con su presentación juntos. Las redes sociales explotaron con videos de ellos bailando, la gente no podía tener suficiente de su química natural en el escenario.

Lo que lo hace especial es lo auténtico que es - un fan que creció hasta poder actuar junto a alguien que admiraba. Todo comenzó con un chamaquito viendo sus programas en la tele.