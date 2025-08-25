Tony & Valerie Has Your Tickets To See Anuel AA

Listen for your chance to win a pair of tickets to see Anuel AA at Amalie Arena on September 21, 2025

¡El rey del trap latino está de vuelta para seguir haciendo historia! Anuel AA regresa con su gira "Real Hasta la Muerte 2" este domingo 21 de septiembre en el Amalie Arena en Tampa.

Y ahora 92.5 Maxima te trae la oportunidad de ganarte no sólo boletos para el concierto, sino que estaremos regalando (2) Exclusive PR Boxes con “merch” exclusivo de Anuel AA que incluye gorra, camiseta y caja conmemorativa de la gira “Real Hasta la Muerte 2”.

Si eres fanático de Anuel AA y quieres lucir su mismo “flow”, participa ahora. Boletos a la venta en Ticketmaster. Produce: CMN.

Contest Rules: