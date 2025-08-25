Daddy Yankee Regresa en la Semana Billboard Latin: Cómo Verlo

Después de un descanso de dos años, la superestrella del reggaetón Daddy Yankee hará su gran regreso a la música durante la Semana Billboard Latin 2025. El evento de cinco días comienza el 20 de octubre en el Fillmore de Miami Beach.

El megaartista puertorriqueño se unirá a las leyendas de la música Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Laura Pausini y Ozuna para un panel especial llamado "El Poder de la Reinvención."

Su regreso es muy diferente a su despedida del 2022. En ese momento, terminó su exitosísima gira "La Última Vuelta" por las Américas y lanzó "Legendaddy" - que muchos creyeron sería su último álbum.

Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, cinco Grammy Latinos y 14 Premios Billboard de la Música Latina, él se mantiene entre los artistas más influyentes de la música latina.

Su aparición en Miami Beach sugiere que está cambiando el rumbo de sus planes anteriores. En 2022, se retiró para estar con su familia y enfocarse en su camino espiritual.

El evento anual de Billboard convierte al Sur de la Florida en un crisol de talento musical latino. Los artistas emergentes se mezclan con los veteranos de la industria durante esta agenda llena de actividades.