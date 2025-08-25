PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Daddy Yankee Regresa en la Semana Billboard Latin: Cómo Verlo

Después de un descanso de dos años, la superestrella del reggaetón Daddy Yankee hará su gran regreso a la música durante la Semana Billboard Latin 2025. El evento de cinco…

Jen Glorioso
INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 26: Latin rapper Daddy Yankee attends the pre-season friendly match between Arsenal and Barcelona at SoFi Stadium on July 26, 2023 in Inglewood, California. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)
(Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)

Después de un descanso de dos años, la superestrella del reggaetón Daddy Yankee hará su gran regreso a la música durante la Semana Billboard Latin 2025. El evento de cinco días comienza el 20 de octubre en el Fillmore de Miami Beach.

El megaartista puertorriqueño se unirá a las leyendas de la música Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Laura Pausini y Ozuna para un panel especial llamado "El Poder de la Reinvención."

Su regreso es muy diferente a su despedida del 2022. En ese momento, terminó su exitosísima gira "La Última Vuelta" por las Américas y lanzó "Legendaddy" - que muchos creyeron sería su último álbum.

Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, cinco Grammy Latinos y 14 Premios Billboard de la Música Latina, él se mantiene entre los artistas más influyentes de la música latina.

Su aparición en Miami Beach sugiere que está cambiando el rumbo de sus planes anteriores. En 2022, se retiró para estar con su familia y enfocarse en su camino espiritual.

El evento anual de Billboard convierte al Sur de la Florida en un crisol de talento musical latino. Los artistas emergentes se mezclan con los veteranos de la industria durante esta agenda llena de actividades.

El evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se transmitirán en vivo desde Miami el 23 de octubre por Telemundo y Peacock.

Daddy Yankee
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 18: Gloria Trevi performs with Los Ángeles Azules onstage during Univision's 33rd Edition of Premio Lo Nuestro a la Música Latina at AmericanAirlines Arena on February 18, 2021 in Miami, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Univision)
EntertainmentGloria Trevi Recibirá el Premio Leyenda de la Herencia HispanaJen Glorioso
El Papá de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Quiere Unirse a Bad Bunny para Show en Puerto Rico
MusicEl Papá de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Quiere Unirse a Bad Bunny para Show en Puerto RicoJen Glorioso
LOS ANGELES, CA - JULY 23: Miss Puerto Rico Zuleyka Rivera Mendoza poses on stage after being named Miss Universe during the Miss Universe 2006 pageant at the Shrine Auditorium on July 23, 2006 in Los Angeles, California. (Photo by Stephen Shugerman/Getty Images)
EntertainmentEx Miss Universo tiene a la gente LOCA en el concierto de Bad BunnyJen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect