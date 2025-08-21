PodcastConcursosEventos
Jen Glorioso
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 18: Gloria Trevi performs with Los Ángeles Azules onstage during Univision's 33rd Edition of Premio Lo Nuestro a la Música Latina at AmericanAirlines Arena on February 18, 2021 in Miami, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Univision)
(Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Univision)

Gloria Trevi recibirá el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 este otoño. El evento se celebrará el 4 de septiembre en el Teatro Warner de Washington D.C.

"Una fuerza cultural cuya voz ha resonado a través de generaciones y fronteras," dijo Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la Fundación de la Herencia Hispana, a la Fundación de la Herencia Hispana.

Con más de tres décadas haciendo música, Trevi ha conectado con más de 30 millones de fans en todo el mundo. Estas cifras la colocan entre los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos.

La ceremonia se transmitirá por las estaciones de PBS en todo el país. Se une a otros ganadores legendarios como Rita Moreno, Celia Cruz y Ricky Martin.

Los informes financieros muestran a Trevi como la artista mexicana con mayores ingresos. Su gira "Diosa de la Noche" hizo historia al entrar en la lista global de los 10 mejores de Pollstar.

Ha encabezado la lista Billboard Top Latin Albums cuatro veces. Sus álbumes número 1 incluyen Versus (2017), Inmortal (2016), El Amor (2015) y Gloria (2011).

Desde su éxito "Dr. Psiquiatra" en 1989, ha lanzado un éxito tras otro. Canciones como "Todos Me Miran" y "Pelo Suelto" la convirtieron en una superestrella del pop latino.

El verano pasado, lanzó su propio sello discográfico independiente. Su nuevo sencillo "Medusa" inmediatamente alcanzó el número 1 en México y Colombia.

Ayuda a otros a través de su Fundación Ana Dalai. La organización apoya a sobrevivientes de violencia doméstica, personas LGBTQ+ y niños sin hogar.

Esta noticia llega después de que Rauw Alejandro fuera elegido para el Premio Visión de la Herencia Hispana a principios de agosto de 2025.

