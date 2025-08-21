El Papá de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Quiere Unirse a Bad Bunny para Show en Puerto Rico

En un movimiento inesperado, Billy Ray Cyrus le mandó un mensaje en video a Bad Bunny, pidiendo ser parte de la mega popular serie de conciertos "No me quiero ir de aquí" en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

"Oye Benito, soy yo, Billy Ray Cyrus. Estoy aquí con Chesca en Londres, rompiendo y haciendo música. Ella me ha estado hablando de ti, hablando de las cosas y tu casita. Avísame cuando puedo ir a Puerto Rico. Ahí estaré, y celebraremos la vida, el amor y la alegría con todos tus fans. Nos vemos en Puerto Rico," dijo Cyrus en un video en redes sociales.

El 11 de agosto, las cosas se pusieron aún más grandes cuando los ganadores del Oscar Penélope Cruz y Javier Bardem aparecieron. Cruz prendió al público cuando presentó "VOY A LLEVARTE PA PR" desde su lugar VIP.

Las caras famosas siguen llegando a la casita rosa detrás del escenario. Estrellas del deporte como LeBron James, Kylian Mbappé y Achraf Hakimi han pasado por el área privada de Bad Bunny.

La invitación surgió después de que Chesca, una música puertorriqueña, habló con Cyrus mientras grababan en Londres. Hasta el 21 de agosto, Bad Bunny no ha respondido a la petición del cantante country.