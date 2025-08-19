Ricky Martin Regresa a los MTV VMAs en un Momento Histórico

Veinticinco años después de su legendaria presentación en 1999, Ricky Martin volverá al escenario de los MTV Video Music Awards el 7 de septiembre de 2025.

Durante la gran noche en el UBS Arena de Nueva York, MTV honrará a Martin con su primer Premio Ícono Latino. Su increíble éxito - 95 millones de discos vendidos mundialmente más dos Grammys y cuatro Latin Grammys - demuestra cómo ha transformado la música moderna.

El famoso director Jamie King, quien trabajó su magia durante el show de Martin en los Grammy de 1999, organizará la próxima presentación de los VMA. King ha creado espectaculares shows del Super Bowl para Madonna y Bruno Mars.

En el '99, Martin puso a todos a bailar en el Metropolitan Opera House. Su increíble show ganó cinco VMAs, incluyendo premios importantes por videos Pop y Dance. "Livin' la Vida Loca" igualó a Korn con nueve nominaciones, marcando un momento histórico.

El éxito arrasador llegó al número uno en 20 países. Martin hizo historia como el primer artista latino masculino en ganar Mejor Video Pop, mientras que su nominación al Video del Año abrió camino para futuros artistas latinos.

Esa noche increíble en 1999 inició una ola de música latina en el pop americano. Las estrellas de hoy como Bad Bunny y Karol G dicen que el éxito de Martin ayudó a hacer posibles sus carreras.

Los fans en todo el país podrán ver los VMAs en vivo. Artistas latinos emergentes compartirán el escenario con el ícono de la música.

El éxito de Martin en 1999 incluyó tres premios International Viewer's Choice para América Latina Norte, Sur y Rusia - demostrando cuánto lo adoraban los fans en todo el mundo.