Ex Miss Universo tiene a la gente LOCA en el concierto de Bad Bunny

En el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006, brilló en el escenario cuando abrió "Voy a llevarte pa' PR" de Bad Bunny durante su decimoctavo show lleno.

En el video que compartió en las redes sociales, ella pone al público a gozar desde la cabina del DJ. El estadio se volvió loco cuando vieron a la ex Miss Universo perreando en tarima.

Rivera se suma a una lista increíble de artistas invitados, desde la española Penélope Cruz hasta la estrella del fútbol Kylian Mbappé. Los shows mezclan de todo - desde los ritmos urbanos de Wisin y Yandel hasta el estilo de Arcángel y la salsa clásica de Gilberto Santa Rosa.

El escenario trae a Puerto Rico a la vida. Desde paisajes del campo hasta una casa tamaño real - con gallinas de verdad y todo - cada presentación comienza destacando momentos importantes en la historia de la isla.

Entre el público lleno de famosos han estado los actores de Hollywood Austin Butler y Anthony Ramos, mientras que la superestrella del baloncesto LeBron James y el fenómeno del fútbol Achraf Hakimi disfrutaron desde lugares privilegiados cerca del escenario donde podían unirse al ambiente.

Esta es la primera serie de conciertos larga en este lugar, después de tener solo un show en 2019 y algunos eventos de la WWE en 2023.