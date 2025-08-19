PodcastConcursosEventos
Ex Miss Universo tiene a la gente LOCA en el concierto de Bad Bunny

En el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006, brilló en el escenario cuando abrió “Voy a llevarte pa’ PR” de Bad Bunny durante su…

Jen Glorioso
LOS ANGELES, CA - JULY 23: Miss Puerto Rico Zuleyka Rivera Mendoza poses on stage after being named Miss Universe during the Miss Universe 2006 pageant at the Shrine Auditorium on July 23, 2006 in Los Angeles, California.
(Photo by Stephen Shugerman/Getty Images)

En el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006, brilló en el escenario cuando abrió "Voy a llevarte pa' PR" de Bad Bunny durante su decimoctavo show lleno.

En el video que compartió en las redes sociales, ella pone al público a gozar desde la cabina del DJ. El estadio se volvió loco cuando vieron a la ex Miss Universo perreando en tarima.

Rivera se suma a una lista increíble de artistas invitados, desde la española Penélope Cruz hasta la estrella del fútbol Kylian Mbappé. Los shows mezclan de todo - desde los ritmos urbanos de Wisin y Yandel hasta el estilo de Arcángel y la salsa clásica de Gilberto Santa Rosa.

El escenario trae a Puerto Rico a la vida. Desde paisajes del campo hasta una casa tamaño real - con gallinas de verdad y todo - cada presentación comienza destacando momentos importantes en la historia de la isla.

Entre el público lleno de famosos han estado los actores de Hollywood Austin Butler y Anthony Ramos, mientras que la superestrella del baloncesto LeBron James y el fenómeno del fútbol Achraf Hakimi disfrutaron desde lugares privilegiados cerca del escenario donde podían unirse al ambiente.

Esta es la primera serie de conciertos larga en este lugar, después de tener solo un show en 2019 y algunos eventos de la WWE en 2023.

Mientras la música toma el centro del escenario, los diseñadores locales tienen su oportunidad de brillar. Los shows continúan hasta el 14 de septiembre.

Bad Bunny
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
