Restaurante Colombiano Mi Carreta Abre Nueva Ubicación

Jen Glorioso
Photos of Mondongo Typical dish of the center of Colombia
Getty Royalty Free

Un nuevo Mi Carreta Restaurante y Panadería acaba de abrir en 1930 Land O Lakes Boulevard en Lutz, expandiéndose desde su local original en St. Petersburg.

El dueño Marlon Yepes llegó a la Florida desde Medellín hace diez años, trayendo las queridas recetas colombianas de su familia.

El menú ofrece opciones económicas, incluyendo empanadas de pollo o carne por menos de $10. Su famosa bandeja paisa viene repleta con bistec, chorizo, chicharrón, huevo frito, arroz y frijoles, plátanos maduros, arepa y aguacate fresco encima.

Preparan diferentes sopas tradicionales todos los días. Encontrarás sancocho los lunes y sopas calientes de mondongo los jueves. Todas las sopas vienen con aguacate fresco en rodajas.

Los dulces llenan la vitrina de postres, desde flan de queso suave hasta postre de natas y un húmedo pastel de tres leches. Refréscate con jugo de maracuyá tropical o su sabrosa agua de panela con limón.

Mientras que la comunidad latinoamericana de Tampa Bay frecuenta el local de San Pete, la gente del norte de Tampa ahora puede disfrutar de su comida colombiana sin cruzar el puente.

Prueba empezar con empanadas calientes antes de disfrutar la bandeja paisa o mini paisa - siguiendo el ejemplo de los colombianos locales.

Mira sus especiales diarios y actualizaciones en Instagram @mi_carretabakery. La voz se corre rápidamente mientras los clientes comparten fotos de sus coloridos platos.

Su cocina mezcla métodos africanos, españoles e indígenas colombianos. Puedes probar esta fusión en sus tamales hechos a mano, arepas frescas y guisos cocidos a fuego lento.

Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
