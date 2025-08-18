Estas Pistas Sugieren Que Bad Bunny Podría Estar En El Nuevo Álbum De Taylor Swift

Ha habido algunas especulaciones sobre la posible participación de Bad Bunny en el nuevo álbum de Taylor Swift. Estas pistas podrían sumar a una posible colaboración, o podrían ser algunas de las mayores coincidencias. Vamos a investigar más a fondo.

Primero, se sabe que Taylor y Bad Bunny tienen un gran respeto mutuo. Algunos recuerdan a Taylor bailando "Después de la Playa" durante la presentación de Bad Bunny en los GRAMMYS. Ese pudo haber sido el comienzo de una amistad que nadie esperaba.

Entonces, ¿qué nos hace pensar que Bad Bunny está en este álbum? Bueno, aquí están las pistas que encontramos.

Primero, no sería la primera colaboración con un artista en inglés para Bad Bunny. Ya ha trabajado con grandes artistas como Drake en "MIA", o su más reciente "KPOP" con The Weeknd y Travis Scott.

Los investigadores del internet han revelado una foto antigua de Bad Bunny y Taylor Swift que está recirculando. Los dos fueron fotografiados saliendo del mismo estudio en Nueva York en septiembre de 2023. Esto fue durante la primera parte del Eras Tour de Taylor, cuando mucha gente especula que empezó a escribir este álbum. Y como sabemos, Taylor puede guardar un secreto por MESES, si no años.

Si no lo sabías, Taylor Swift recientemente causó sensación en el internet con su aparición en el podcast New Heights donde reveló algunos detalles de su próximo álbum "The Life of a Showgirl". En el episodio de 2 horas también reveló la lista de canciones del álbum, y una canción se destacó más que las demás. Esto nos lleva a la pista 11 titulada "Honey" y nuestra tercera "pista".

Muchos de nosotros quizás vimos la nueva película de Happy Gilmore por el papel secundario de Bad Bunny, pero una escena que más se destacó fue cuando Benito estaba vertiendo un frasco de miel sobre Travis Kelce. Taylor no solo tuvo cosas buenas que decir sobre la actuación de Benito en el podcast New Heights, sino que también publicó esta reseña cuando se estrenó la película. (fíjense en el emoji de miel)

"¡Happy Gilmore 2 me tuvo carcajeando y animando toda la película!" escribió Swift en la publicación. "Es una película que definitivamente tienen que ver, 13/10, vayan a verla en @netflix lo más pronto posible. 🍯"