Escucha a las 8 a.m. y 5 p.m. para ganar un par de boletos para el Busch Gardens Bier Fest Brew & BBQ Fest
Disfruta de cervezas deliciosas y monta montañas rusas épicas durante el Bier Fest Brews & BBQ, el festival de comida inspirado en la cerveza en Busch Gardens. ¡Escucha esta semana para tener la oportunidad de ganar un par de boletos!
¡TOTALMENTE NUEVO este año, Bier Fest Brews & BBQ se lleva a cabo de viernes a domingo, del 25 de julio al 1 de septiembre, incluyendo el Día del Trabajo! Disfruta de audaces sabores de BBQ, refrescantes cervezas artesanales y melodías animadas en un ambiente festivo. Cada fin de semana presenta una selección rotativa de 30 a 40 cervezas artesanales, seleccionadas a mano de más de 40 cervecerías que ofrecen una variedad de sabores y estilos para explorar a lo largo del festival!
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 08/18-08/22/25
- How Winner Is Being Selected: Listen To Win
- When The Winner Is Being Selected: 08/18-08/22/25
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 10
- What The Prize Is: A pair of tickets to Bier Fest Brews & BBQ
- Prize Value: : $331.07
- Who Is Providing The Prize: Busch Gardens