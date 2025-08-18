PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Escucha a las 8 a.m. y 5 p.m. para ganar un par de boletos para el Busch Gardens Bier Fest Brew & BBQ Fest

Disfruta de cervezas deliciosas y monta montañas rusas épicas durante el Bier Fest Brews & BBQ, el festival de comida inspirado en la cerveza en Busch Gardens. ¡Escucha esta semana…

smckenzie
busch gardens

Disfruta de cervezas deliciosas y monta montañas rusas épicas durante el Bier Fest Brews & BBQ, el festival de comida inspirado en la cerveza en Busch Gardens. ¡Escucha esta semana para tener la oportunidad de ganar un par de boletos!

busch gardens

¡TOTALMENTE NUEVO este año, Bier Fest Brews & BBQ se lleva a cabo de viernes a domingo, del 25 de julio al 1 de septiembre, incluyendo el Día del Trabajo! Disfruta de audaces sabores de BBQ, refrescantes cervezas artesanales y melodías animadas en un ambiente festivo. Cada fin de semana presenta una selección rotativa de 30 a 40 cervezas artesanales, seleccionadas a mano de más de 40 cervecerías que ofrecen una variedad de sabores y estilos para explorar a lo largo del festival!

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 08/18-08/22/25
  • How Winner Is Being Selected: Listen To Win
  • When The Winner Is Being Selected: 08/18-08/22/25
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 10
  • What The Prize Is: A pair of tickets to Bier Fest Brews & BBQ
  • Prize Value: : $331.07
  • Who Is Providing The Prize: Busch Gardens

Busch Gardens Tampa
smckenzieWriter
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect