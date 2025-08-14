PodcastConcursosEventos
Rauw Alejandro Revela Detalles Sobre Su Próximo Disco

La estrella puertorriqueña Rauw Alejandro recibirá el Premio de la Herencia Hispana 2025 por Visión en el Teatro Warner de Washington D.C. el 4 de septiembre. Mientras crece la emoción…

Jen Glorioso
MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 14: Rauw Alejandro attends the 25th Latin GRAMMY Awards at Kaseya Center on November 14, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Latin Recording Academy)
(Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Latin Recording Academy)

La estrella puertorriqueña Rauw Alejandro recibirá el Premio de la Herencia Hispana 2025 por Visión en el Teatro Warner de Washington D.C. el 4 de septiembre. Mientras crece la emoción por la próxima ceremonia, está dando a sus fans un adelanto de su próximo álbum "Cosa Nuestra: Capítulo 0."

El Premio Visión, que comenzó en la Casa Blanca en 1998, reconoce a artistas latinos innovadores que dan forma a la cultura. Entre los ganadores anteriores están estrellas musicales como Bad Bunny, Wisin y la pionera Ivy Queen.

"Esto es solo el comienzo... con mi próximo proyecto, Capítulo 0, quiero seguir mostrando no solo a Puerto Rico, sino toda la esencia del Caribe," dijo Alejandro a Los Angeles Times.

"Cosa Nuestra siempre ha sido mi manera de representar mi isla, mi cultura y mi gente—dondequiera que estén. Cada detalle—los ritmos, lo visual, el baile—refleja parte de nuestras raíces puertorriqueñas y nuestra conexión con otras culturas hermanas, porque llevamos tiempo dando forma a la historia de la música," dijo el artista a The Music Universe.

El evento, respaldado por 40 organizaciones latinas nacionales, será transmitido por PBS durante el Mes de la Herencia Hispana.

El director ejecutivo de la Fundación de la Herencia Hispana, Antonio Tijerino, habló sobre la influencia del cantante. "Su trabajo no es solo música, es un movimiento que confirma lo que los artistas latinos significan para el mundo," dijo.

Después de su éxito de 2024 "Cosa Nuestra" con colaboraciones estelares con Pharrell Williams, Feid y Romeo Santos, los fans están ansiosos por la próxima entrega. La fecha de lanzamiento del nuevo álbum aún no se ha anunciado.

La ceremonia anual número 38 también honrará al actor Cheech Marin por las Artes, a Julissa Prado por Emprendimiento, y al presentador de NPR Felix Contreras por su impacto cultural.

RAUW ALEJANDRO
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
