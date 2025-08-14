Karol G Encabezará el Espectáculo de Medio Tiempo de la NFL en Brasil: Cómo Mirar

La estrella de música latina Karol G se presentará en el Arena Corinthians durante el medio tiempo cuando YouTube haga historia con su primera transmisión de NFL en São Paulo el 5 de septiembre de 2025.

En este histórico evento de streaming, los campeones defensores Kansas City Chiefs se enfrentan a los Los Angeles Chargers. El programa comienza a las 7 p.m. hora del este con cobertura previa al juego, mientras que el partido inicia a las 8 p.m. hora del este - disponible gratis para todo el mundo.

"Estoy súper emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de NFL en YouTube; es verdaderamente un honor y un momento del cual me siento muy orgullosa de ser parte," dijo Karol G a Pollstar.

Esta presentación se suma a su impresionante trayectoria. Su música ha alcanzado más de 30 mil millones de vistas en YouTube. Cuando "Tropicoqueta" salió en junio de 2025, se fue directo al número uno.

La cantante brasileña Ana Castela interpretará el himno de su país, mientras que la estrella del jazz Kamasi Washington cantará "The Star-Spangled Banner." El evento destaca artistas latinoamericanos durante todo el programa.

Brasil recibe nuevamente a la NFL después de su debut sudamericano en 2024. El juego demuestra el esfuerzo de la liga por aumentar su base de fanáticos internacional.

Angela Courtin de YouTube espera que la transmisión una a los fanáticos del deporte de diferentes países. El portavoz de la NFL, Tim Tubito, ve el enorme seguimiento de YouTube en música latina como una razón importante para esta colaboración.