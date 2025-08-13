PodcastConcursosEventos
Lamine Yamal y la Cantante Nicki Nicole Provocan Rumores de Romance Después de Apariciones en Partidos

Fuentes cercanas a la pareja dicen que Lamine Yamal del FC Barcelona y la cantante argentina Nicki Nicole comenzaron a salir en julio de 2025. Ninguno ha comentado oficialmente sobre…

Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Imagees/ /David Ramos/Getty Images

Fuentes cercanas a la pareja dicen que Lamine Yamal del FC Barcelona y la cantante argentina Nicki Nicole comenzaron a salir en julio de 2025. Ninguno ha comentado oficialmente sobre su relación.

Invitados a la celebración del cumpleaños 18 de Yamal a mediados de julio vieron a los dos besándose. La lujosa fiesta, llena de deportistas y artistas, causó revuelo en las redes sociales.

Nicole llamó la atención de todos en el partido del Trofeo Joan Gamper del Barcelona el 10 de agosto. Ella observó desde las gradas con la familia de Yamal durante su victoria 5-0 contra Como 1907, vistiendo su camiseta número 10. El club le dio tratamiento VIP, ofreciéndole un tour detrás de bastidores y fotos con el presidente Joan Laporta.

Los fans notaron la foto de Nicole como fondo de pantalla en el teléfono de Yamal. La estrella emergente del fútbol fue noticia durante su descanso dentro y fuera del fútbol, incluyendo unas vacaciones en Italia con la influencer Fati Vázquez.

La música de Nicole despegó en 2025. Lanzó éxitos como "Masna Remix," "Hace Rato," "blackout," y "Vulnerable." Su último álbum "NAIKI" salió en 2024.

La conexión entre el fútbol y la música viene de lejos: Anitta salió con Vinicius Souza, Becky G estuvo con Sebastian Lletget, y TINI salió con Rodrigo De Paul. En los 80, la estrella brasileña Xuxa salió con la leyenda del fútbol Pelé, a pesar de sus 23 años de diferencia.

Como favorito para el Balón de Oro de este año, Yamal lidera el esfuerzo del Barcelona por su primer título de Champions League desde 2015.

