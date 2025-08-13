Estrella Latina Eladio Carrión Lanza Álbum Sorpresa a Través de Sitio Web Retro

Usando un sitio web al estilo de los años 2000, el rapero puertorriqueño Eladio Carrión acaba de lanzar "Los Archivos." El sitio incluye música y videos nunca antes escuchados, permitiendo que los fans descarguen todo gratis.

Los fans pueden obtener tres canciones nuevas: la colaboración "Chance" con Midnight, y las canciones en solitario "SBF6" e "Invencible." El material detrás de escena muestra a Carrión y Bad Bunny trabajando en su éxito "Thunder and Lightning."

"Es un honor verte inspirando y representando como lo haces," dijo Carrión a Rolling Stone, recordando sus shows en Puerto Rico con Bad Bunny en No Me Quiero Ir de Aquí.

Solo meses después de lanzar su enorme álbum de 22 canciones "DON KBRNI" - con Quevedo, Big Sean y Jessie Reyez - este lanzamiento web se convierte en su sexto proyecto importante desde 2020.

Los números hablan por sí solos. Con cinco álbumes en el Top 10 de Álbumes Latinos de Billboard, su canción "Coco Chanel" subió al Hot 100 y ganó un Grammy Latino a Mejor Canción Rap/Hip-Hop.

Antes de hacer música, Carrión era popular en Vine e Instagram. Su primer álbum "Sauce Boyz" en 2020 rápidamente se hizo famoso en la escena del trap latino.

Ha trabajado con todos, desde gigantes del hip-hop como 50 Cent y Future hasta estrellas latinas como Karol G y Lil Wayne. Los expertos musicales de Billboard, Complex y Rolling Stone nombraron su álbum "3MEN2 KBRN" de 2023 como uno de los mejores del año.

Comenzará su gira por Norteamérica en Charlotte, luego visitará ciudades como Boston, Chicago, Orlando, Nueva York y Los Ángeles hasta septiembre. En octubre, viajará a Centro y Sudamérica.