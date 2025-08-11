Tony y Valerie tienen tu par de entradas para Astrotropical; Rawayana y Bomba Estéreo

Escucha para ganar un par de entradas para asistir a Astrotropical: Rawayana y Bomba Estéreo en BayCare Sound el 24 de agosto de 2025.
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 8/11-8/15/2025
- How Winner Is Being Selected: Queue To Call
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 5
- What The Prize Is: A Pair of tickets to see Astrotropical: Rawayana & Bomba Estereo at BayCare Sound on August 24, 2025
- How Many Grand Prize Winners Are Being Selected:5
- Prize Value: $84.50
- Who Is Providing The Prize: Ruth Eckerd Hall