Tony y Valerie tienen tu par de entradas para Astrotropical; Rawayana y Bomba Estéreo

Escucha para ganar un par de entradas para asistir a Astrotropical: Rawayana y Bomba Estéreo en BayCare Sound el 24 de agosto de 2025. Contest Rules:

Escucha para ganar un par de entradas para asistir a Astrotropical: Rawayana y Bomba Estéreo en BayCare Sound el 24 de agosto de 2025.

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 8/11-8/15/2025
  • How Winner Is Being Selected: Queue To Call
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 5
  • What The Prize Is: A Pair of tickets to see Astrotropical: Rawayana & Bomba Estereo at BayCare Sound on August 24, 2025
  • How Many Grand Prize Winners Are Being Selected:5
  • Prize Value: $84.50
  • Who Is Providing The Prize: Ruth Eckerd Hall
