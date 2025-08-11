Maluma Para su Concierto para Criticar a una Mamá que Trajo a su Bebé al Show

En el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, Maluma paró su show cuando vio a un bebé sin protección para los oídos. "¿Tú crees que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están tan ca***** altos? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí," dijo durante el show.

Paró en medio de una canción para advertirle a la madre sobre lo peligroso que puede ser el ruido de un concierto. Los videos de él confrontando a la fan se difundieron rápidamente en las redes sociales.

Esto sucedió durante sus shows en México como parte del +Pretty +Dirty World Tour. La gira, que comenzó en España en marzo pasado, continúa en México hasta el 16 de agosto antes de terminar en El Salvador el 23 de agosto.

Como nuevo papá, explicó que él nunca arriesgaría traer a un niño a un show tan ruidoso sin protección. Su mensaje directo al público rápidamente llamó la atención.

Cuando los videos llegaron a las redes sociales, se hicieron virales. Las imágenes iniciaron acalorados debates sobre cómo mantener seguros a los niños en los conciertos.

El incidente de Ciudad de México ha añadido más leña al fuego en un debate ya intenso. El ruido a nivel de concierto puede dañar permanentemente los oídos de los niños pequeños sin la protección adecuada - algo que muchos padres no se dan cuenta.