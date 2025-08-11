PodcastConcursosEventos
Maluma Para su Concierto para Criticar a una Mamá que Trajo a su Bebé al Show

En el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, Maluma paró su show cuando vio a un bebé sin protección para los oídos. “¿Tú crees que es buena idea…

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 08: Maluma performs Live from the Theater at Virgin Hotels Las Vegas for SiriusXM and Pandora on February 08, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for SiriusXM)
(Photo by Mike Coppola/Getty Images for SiriusXM)

En el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, Maluma paró su show cuando vio a un bebé sin protección para los oídos. "¿Tú crees que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están tan ca***** altos? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí," dijo durante el show.

Paró en medio de una canción para advertirle a la madre sobre lo peligroso que puede ser el ruido de un concierto. Los videos de él confrontando a la fan se difundieron rápidamente en las redes sociales.

Esto sucedió durante sus shows en México como parte del +Pretty +Dirty World Tour. La gira, que comenzó en España en marzo pasado, continúa en México hasta el 16 de agosto antes de terminar en El Salvador el 23 de agosto.

Como nuevo papá, explicó que él nunca arriesgaría traer a un niño a un show tan ruidoso sin protección. Su mensaje directo al público rápidamente llamó la atención.

Cuando los videos llegaron a las redes sociales, se hicieron virales. Las imágenes iniciaron acalorados debates sobre cómo mantener seguros a los niños en los conciertos.

El incidente de Ciudad de México ha añadido más leña al fuego en un debate ya intenso. El ruido a nivel de concierto puede dañar permanentemente los oídos de los niños pequeños sin la protección adecuada - algo que muchos padres no se dan cuenta.

¿Tenía razón Maluma al señalar a esta mamá durante el show? ¿O debería haberlo manejado de otra manera?

Jen Glorioso
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
