Escucha para ganar un par de boletos para ver a Ednita Nazario.

¡Prepárate para una noche inolvidable con la incomparable Ednita Nazario! Escucha y participa para tener la oportunidad de ganar dos entradas para su esperado concierto en Hard Rock Tampa.
¡Y eso no es todo! Todos los ganadores también califican para un encuentro exclusivo con Ednita Nazario.
No te pierdas esta experiencia única con una de las voces más poderosas de la música latina.
No te pierdas esta experiencia única con una de las voces más poderosas de la música latina.
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 08/11-8/15/25
- How Winner Is Being Selected: Listen To Win
- When The Winner Is Being Selected: 08/11-8/15/25
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected:5
- What The Prize Is: A pair of tickets to see Ednita Nazario at Hard Rock Tampa on August 17, 2025
- Prize Value: : $99.15
- Who Is Providing The Prize: Hard Rock Tampa