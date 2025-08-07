PodcastConcursosEventos
Los Invitados Sorpresa Más Increíbles en los Shows de Bad Bunny en Puerto Rico

La residencia de Bad Bunny No Me Quiero Ir de Aquí ha convertido el Coliseo de San Juan en el escenario más candente de la música latina—y no lo está…

Jen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Bad Bunny attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
(Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

La residencia de Bad Bunny No Me Quiero Ir de Aquí ha convertido el Coliseo de San Juan en el escenario más candente de la música latina—y no lo está haciendo solo. Desde íconos globales hasta la realeza del reggaetón, la lista de invitados sorpresa es tan impresionante como las 600,000 personas que agotaron las entradas.

¿La primera gran sorpresa? LeBron James apareció la primera noche—no en primera fila, sino bailando dentro de una casita puertorriqueña montada en el escenario. Esa casita rápidamente se convirtió en el escenario VIP para las apariciones especiales cada noche.

A partir de ahí, la lista de invitados siguió mejorando:

  • Jhayco prendió la segunda noche con éxitos uno tras otro.
  • Eladio Carrión la rompió con "Thunder y Lightning" y "Kemba Walker."
  • Gilberto Santa Rosa trajo el calor de la salsa, mientras que Tito El Bambino le dio a los fans esa energía del reggaetón de antes.
  • Young Miko tuvo al público cantando cada palabra de "Fina."
  • Wisin se unió con himnos clásicos que hicieron temblar la casita.

¿Y el momento histórico? Sech se convirtió en el primer invitado no puertorriqueño en presentarse durante la residencia.

Hasta el público estaba lleno de estrellas—Kylian Mbappé, Félix Trinidad, y más—demostrando que estos shows son el lugar donde hay que estar. Con su escenario inspirado en el campo y sus tributos culturales cada noche, Bad Bunny lo mantiene local, ruidoso y legendario.

Y con más shows hasta mediados de septiembre, quién sabe quién será el próximo en aparecer.

