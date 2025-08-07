PodcastConcursosEventos
Dentro de la Gira Más Emotiva de Shakira

La gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira es más que un concierto—es una celebración de fuerza, supervivencia y hermandad. Con 950,000 boletos vendidos en solo dos horas…

Jen Glorioso
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 12: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Shakira performs with Bizarrap at the Sahara Tent during the 2024 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 12, 2024 in Indio, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella)
La gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira es más que un concierto—es una celebración de fuerza, supervivencia y hermandad. Con 950,000 boletos vendidos en solo dos horas en América Latina y noches consecutivas llenas en el Estadio SoFi de Los Ángeles, los números son impresionantes—pero es el corazón detrás de todo lo que más está resonando.

En un momento sincero y emotivo en el escenario, Shakira se dirigió al público:

"Mi vida en los últimos años no ha estado llena de rosas… Pero ¿quién no ha tenido una caída por aquí o por allá, verdad? Lo que sí sé es que nosotras—las mujeres—cada vez que caemos, nos levantamos un poco más sabias."

Fue una frase que provocó aplausos, lágrimas y una ola abrumadora de apoyo de los fans que han seguido su trayectoria—desde el desamor y los problemas de salud hasta uno de los regresos más grandes en la música latina.

Cada show mezcla espectáculo de alta energía con historias profundamente personales. Entre fuegos artificiales y coreografías perfectas, los fans disfrutan de segmentos cinematográficos como "Wolf Children" y "Diamond Tear"—metáforas visuales de sanación, renacimiento y poder femenino.

Canciones como "La Tortura" y "Objection (Tango)" traen pura nostalgia, pero son los nuevos temas como "Men In This Town" y "BZRP Music Sessions #53" los que impactan con peso emocional—una artista recuperando su voz.

La gira marca el regreso completo de Shakira después de que problemas de salud acortaran su gira de 2018. Y ahora, ha hecho historia nuevamente, convirtiéndose en la primera mujer en agotar cinco estadios en Colombia—un poderoso momento de retorno a sus raíces para la ícono de Barranquilla.

Con cada cambio de vestuario, cada paso de baile y cada palabra sincera, Shakira no solo está dando un espectáculo—está contando una historia de resiliencia, gratitud y el tipo de fuerza que viene de levantarse después de la caída.

Shakira
Jen Glorioso
