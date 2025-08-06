La Semana de la Música Latina de Billboard presenta un cartel de 25 artistas para concierto en Miami Beach

Veinticinco de las estrellas más grandes de la música latina tomarán el escenario del Fillmore Miami Beach este 20-24 de octubre de 2025. La conferencia musical de cinco días ha abierto las inscripciones para lo que será una semana increíble.

Los nuevos talentos Alofoke, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert y Pablo Alborán se unen a las estrellas establecidas Carín León, Gloria Estefan, Myke Towers y Ozuna en este impresionante cartel.

"La Semana de la Música Latina de Billboard sigue trayendo energía y creatividad a Miami Beach. Estamos ansiosos por ser anfitriones de este encuentro global que celebra las voces que están dando forma a la música latina," dijo el alcalde Steven Meiner a Billboard Latin Music Week.

Ahora en su año 31, la conferencia incluye paneles, networking y eventos de marca. Lo más destacado - los Premios Billboard de la Música Latina - se transmitirá en vivo el 23 de octubre por Telemundo y Peacock.

Leila Cobo, directora de contenido de Billboard Latin/Español, lo dice claramente: "La Semana de la Música Latina de Billboard se ha mantenido al día con los cambios - por eso hemos seguido siendo importantes por más de 30 años."

State Farm® presenta la serie de conciertos En Vivo, mientras que los ganadores de la Lotería del Estado de Nueva York tendrán acceso especial a la Recepción de Bienvenida. Se espera que más patrocinadores se unan pronto.

Lo que comenzó como cinco paneles básicos en 1990 se ha convertido en una celebración musical de una semana. El cartel del año pasado incluyó a Peso Pluma, J Balvin y Young Miko.

Todo sucede en el Fillmore Miami Beach. Los fans pueden comprar boletos en línea - eligiendo desde pases VIP con acceso completo hasta boletos por día.

Eventos anteriores han destacado el pop colombiano, las tendencias mexicanas y el talento venezolano. La conferencia también aborda temas importantes como la salud mental y el papel de las mujeres en la música.