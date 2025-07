Entra para ganar pases para ver NADIE 2

A veces, el lugar más peligroso para un padre son las vacaciones familiares.



Bob Odenkirk regresa como Hutch Mansell, esposo, padre y asesino adicto al trabajo en los suburbios, en la nueva entrega de Nobody, el exitoso thriller de acción a puño limpio de 2021 que se estrenó en el número uno de la taquilla estadounidense.



Cuatro años después de enfrentarse inadvertidamente a la mafia rusa, Hutch sigue teniendo una deuda de 30 millones de dólares con la organización criminal y la está saldando con una interminable serie de golpes a matones internacionales. No te pierdas más cuando NOBODY 2 llegue a los cines el 15 de agosto de 2025.