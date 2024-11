¡Nandy & Cristy Se Unen A La Entrega Anual De Pavos De Pendas Law Firm!

Como cada año Nandy & Cristy se unen nuevamente a Pendas Law Firm en su 16ta. distribución anual de pavos de Pendas Law para ayudar a la comunidad.

Acompáñanos este lunes 25 de noviembre, donde estaremos transmitiendo en vivo nuestro programa desde las 6a.m. en sus oficinas ubicadas en 816 W. Dr. Martin Luther King Blvd., Tampa, FL 33603.

“Cada año, junto a nuestro equipo esperamos con ansias la oportunidad de compartir un poco de alegría con nuestra comunidad durante la semana de Acción de Gracias. Sabemos que los pavos que entregamos proporcionan comidas a miles de personas que, de otra manera, no podrían permitírselos. Este es nuestro decimosexto año de servicio comunitario y nos da una gran alegría dar”, dijo el abogado Lou Pendas, dueño del bufete.

Las personas interesadas pueden pasar y recibir un pavo gratis. Sin embargo, la distribución será por orden de llegada, un pavo por familia, y se estima que comenzará a las 8:30 a.m. hasta agotar inventario. Además de Tampa, Pendas Law Firm también entrega pavos gratis en Orlando, Jacksonville, Fort Myers y Miami.

Más información: -AQUÍ-

Pendas Law Firm

Pendas Law Firm

Pendas Law Firm

Cristy Balderrama is the morning show co-host on “Nandy y Cristy” and the PSA show host and producer on “En Contacto con Tampa Bay” on 92.5 MAXIMA. Cristy has been with the station for the past 13 years; she is well-known in Tampa Bay and has a huge following due to her close ties to Latino culture. She started her radio journey in 1999 in Mexico and later in El Paso, Texas as morning show host and doing Public Relations for the stations. Cristy is also the host of the TV Show "Todo Tampa Bay" the first and only Spanish language lifestyle show produced right here in Tampa Bay for Tampa Bay, highlighting, promoting and celebrating everything that represents our diverse Hispanic community. As a content creator for 92.5 MAXIMA, Cristy writes articles on events in Tampa Bay, lifestyle, Rays Baseball, theme parks and food.