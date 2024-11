Latin Grammy Awards 2024: ¡Mira La Lista Completa De Ganadores!

¡Nuestras felicitaciones a los ganadores de los Latin Grammy Awards 2024! Hurraaaaaaaa!

La 25.ª edición de los Latin Grammy Awards regresó este año para celebrar la excelencia en la música latina para artistas discográficos, compositores, productores, ingenieros de grabación y mezcladores en 58 categorías.

Juan Luis Guerra y 4.40 fue el máximo ganador el jueves (14 de noviembre) de la 25a entrega anual de los Latin Grammy, al obtener cuatro premios, incluyendo álbum del año por Radio Güira y grabación del año por “Mambo 23“. El maestro dominicano y su banda también ganaron mejor álbum de merengue y/o bachata y mejor canción tropical, por las mismas producciones, respectivamente.

“Los Latin Grammy han crecido de una manera asombrosa hasta convertirse en una plataforma fundamental para la música y la cultura. Estamos orgullosos de compartir los nominados de este año, un grupo internacional y diverso de creadores que representan la riqueza y la inmensidad de la música latina de hoy“, dijo Manuel Abud, director ejecutivo de La Academia Latina de la Grabación.

“Después de 40 años de carrera, me siento feliz de estar con ustedes”, dijo Guerra a sus compañeros de la audiencia. “La idea de Radio Güira fue completamente de Jesús. Él nos dio sabiduría, nos dio entendimiento, así que toda la gloria y la honra para Él”.

Noche de Latin Grammy Awards 2024

Fue una noche llena de actuaciones memorables que incluyeron un fascinante número de salsa que marcó el reencuentro de Marc Anthony y La India; un homenaje a las leyendas fallecidas Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández; un dúo electrizante de Pitbull y Bon Jovi; y otro de la ganadora del Latin Grammy a la mejor artista nueva Ela Taubert con Joe Jonas. Pero también fue una noche marcada por algunas victorias sorpresivas.

Entre otros, Jorge Drexler ganó canción del año y mejor canción de cantautor por “Derrumbe“, ambas categorías con canciones más populares de contendientes como Shakira, Karol G, Carín León y Kany García.

El primer premio de la noche, en la nueva categoría de mejor álbum de música mexicana contemporánea, fue para Carín León por Boca Chueca, Vol. 1.

Y, un año después de ganar el Latin Grammy al mejor álbum de música urbana, Karol G repitió la hazaña con Mañana Será Bonito. Fue su único premio de la noche de ocho nominaciones -a diferencia del año pasado cuando recibió tres, incluyendo álbum del año por Mañana Será Bonito-, pero la estrella colombiana subió feliz y emocionada a recibir su nuevo galardón.

“Esto va por este disco, por todos los demás, por Ferxxocalipsis [de Feid] también“, dijo Karol sonriendo después de completar la parte a capela de su éxito “Qlona” que sonó mientras caminaba hacia el escenario. “La verdad es que mi vida, mi música se trata de eso, del amor de todos ustedes”, agregó, agradeciendo a su familia por acompañarla siempre y hacerla sentir “orgullosa y segura” de lo que hace.

Latin Grammy Awards 2024: Lista de ganadores

Record of the Year: “Mambo 23” – Juan Luis Guerra 4.40

Dia Dipasupil/Getty Images MIAMI, FLORIDA – NOVEMBER 14: EDITORIAL USE ONLY Juan Luis Guerra poses in the press room with the Best Tropical Song and Record of the Year Awards for “Mambo 23,” and the Best Merengue/Bachata Album and Album of the Year Awards for “Radio Güira” the 25th Annual Latin GRAMMY Awards at Kaseya Center on November 14, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

Album of the Year: Radio Guira – Juan Luis Guerra 4.40

Song of the Year: “Derrumbe” – Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)

Best New Artist: Ela Taubert

Best Pop Vocal Album: The Journey, Luis Fonsi

Best Traditional Pop Vocal Album: Garcia, Kany Garcia

Best Pop Song: “Feriado” – Manuel Lorente Freire, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón & Andres Story, songwriters (Rawayana) Track from: Quién Trae Las Cornetas

Best Performance of Latin Electronic Music: “Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)” — Bizarrap, Shakira

Best Urban Fusion/Performance: “Tranky Funky” – Trueno

Best Reggaeton Performance: “Black Dog” – Bad Bunny Featuring Feid

Best Urban Music Album: Mañana Will Be Bonito (Bichota Season), Karol G

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Latin Recording Academy MIAMI, FLORIDA – NOVEMBER 14: Karol G attends the 25th Latin GRAMMY Awards at Kaseya Center on November 14, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Best Rap/Hip Hop Song: “Learning to Love” — Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso, songwriters (Nathy Peluso)

Best Urban Song: “Bonita” – Daddy Yankee, songwriter (Daddy Yankee)

Best Rock Album: El Dorado (En Vivo), Aterciopelados

Best Rock Song: “No Me Preguntes (Live)” — Jesús Quintero & Draco Rosa, songwriters (Draco Rosa)

Best Pop/Rock Album: Reflejos De Lo Eterno, Draco Rosa

Best Pop/Rock Song: “5 Horas Menos” – Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade, songwriters (Conociendo Rusia Featuring Natalia Lafourcade)

Best Alternative Music Album: Autopoietics, Mon Laferte

Best Alternative Song: “El Día Que Perdí Mi Juventud” – Devonté Hynes & Nathy Peluso, songwriters (Nathy Peluso)

Best Salsa Album: Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, May 14, 2022), Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta

Best Cumbia/Vallenato Album: That’s Bad, Silvestre Dangond

Best Merengue/Bachata Album: Radio Güira, Juan Luis Guerra 4.40

Best Traditional Tropical Album: Running Around El Mundo, José Alberto “El Canario”

Best Contemporary Tropical Album: Tropicalia, Fonseca

Best Tropical Song: “Mambo 23” – Juan Luis Guerra, songwriter (Juan Luis Guerra 4.40)

Best Singer-Songwriter Album: Pause, Leonel Garcia

Best Singer-Songwriter Song: “Derrumbe” – Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler) y “García” – Kany García, songwriter (Kany García)

Best Ranchero/Mariachi Album: Te Llevo En La Sangre, Alejandro Fernández

Best Band Album: Diamonds, Chiquis

Best Tejano Album: Imperfect, The Plan

Best Northern Album: The Beginning, Grupo Frontera

Best Contemporary Mexican Music Album: Playing That Nothing Happens Boca Chueca, Vol. 1 , Carin León

Best Regional Song: “El Amor De Su Vida” – Edgar Barrera & Kevyn Mauricio Cruz, songwriters (Grupo Frontera, Grupo Firme)

Best Instrumental Album: Tembla, Hamilton De Holanda & C4 Trio

Best Folk Album: Raíz Nunca Me Fuí, (Lila Downs, Niña Pastori, Soledad)

Best Tango Album: Apiazolado, Diego Schissi Quintet

Best Flamenco Album: Historias De Un Flamenco, Antonio Rey

Best Latin Jazz/Jazz Album: For You, Ilza, Hermeto Pascoal & Groupo

Best Christian Album (Spanish Language): Kintsugi, One Heart

Best Portuguese Language Christian Album: Let It Come – Vol II (Live), Thalles Roberto

Best Portuguese Language Contemporary Pop Album: The Boys From Sao Goncalo, The Boys

Best Portuguese Language Rock or Alternative Album: Erasmo Esteves, Erasmo Carlos

Best Portuguese Language Urban Performance: “Cachimbo da Paz 2” – Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã

Best Samba/Pagode Album: Xande Canta Caetano, Xande De Pilares

Best MPB (Musica Popular Brasileira)/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira) Album: Se o Meu Peito Fosse o Mundo, Jota.Pê

Best Sertaneja Music Album: Boiadeira Internacional (Ao Vivo), Ana Castela

Best Portuguese Language Roots Album: Mariana e Mestrinho, Mariana Aydar, Mestrinho

Best Portuguese Language Song: “Ouro Marrom” – Jota.Pê, songwriter (Jota.Pê)

Best Latin Children’s Album: ¡A Cantar!, Danilo & Chapis

Best Classical Album: Fandango, Anne Akiko Meyers & Gustavo Castillo; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic)

Best Classical Contemporary Composition: “Fandango” – Arturo Márquez, composer (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Anne Akiko Meyers)

Best Arrangement: “Night In Tunisia” – Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band Featuring Paquito D’Rivera

Best Recording Package: En Vivo – 100 Años de Azúcar, Nelson Albareda, Sebastian Aristizabal, Kemelly Figueroa-Mouriz, Omer Pardillo-Cid & Albertico Rodríguez, art directors (Celia Cruz) y Karma, Carlos Ortíz, art director (Diana Burco)

Songwriter of the Year: Edgar Barrera

Best Engineered Album: Se o Meu Peito Fosse o Mundo, Thiago Baggio, Will Bone, Leonardo Emocija, Rodrigo Lemos & Felipe Vassão, engineers; João Milliet, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Jota.Pê)

Producer of the Year: Edgar Barrera

Best Short Form Music Video: “313” – Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz

Best Long Form Music Video: “Grasa (Album Long Form)” – Nathy Peluso

Muchas felicidades a todos los ganadores de los Latin Grammy Awards 2024.

